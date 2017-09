Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Daimler zähle zusammen mit Anglo American, HeidelbergCement, Tesco und Vodafone zu den fünf Aktien aus verschiedenen europäischen Sektoren, die Anleger im Depot haben sollten, schrieben die Analysten in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Sie böten gegenwärtig überzeugende Investitionschancen und seien verglichen mit den Papieren der Wettbewerber ungewöhnlich günstig bewertet. Auch aus fundamentaler Sicht überzeugten sie./ajx/das Datum der Analyse: 08.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.