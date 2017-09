Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Die Politik dränge die Autokonzerne zum Elektrofahrzeug, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Dienstag. Die Premium-Hersteller müssten sich nun am schnellsten bewegen, und dies könnten sie auch. Denn sie seien dafür in einer wesentlich besseren Position als die Massenproduzenten, weil sie ohnehin teurere Modelle anböten. Daimler sieht Warburton beim Vorantreiben der Technologien für Elektro-Autos besonders engagiert und gut positioniert./ajx/ag Datum der Analyse: 05.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.