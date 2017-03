Bernstein belässt Daimler auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Den europäischen Autosektor beurteile er neutral, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Freitag. Der Stuttgarter Autokonzern dürfte sich in Erwartung eines fortgesetzten Profitabilitätswachstums und einer Erholung der Lkw-Sparte aber überdurchschnittlich entwickeln./edh/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.