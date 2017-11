Bernstein belässt Continental AG auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen.Es wäre wünschenswert, die aktuelle Debatte zur Elektromobilität zu verlassen und die Finanzanalyse der einzelnen Unternehmen wieder etwas stärker in den Fokus zu rücken, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. So werde 2018 ein weiteres Jahr mit Gewinnwachstum. Für fast alle von ihm beobachteten Autowerte habe er seine Schätzungen leicht erhöht mit Ausnahme des französischen Herstellers PSA, für den er sie wegen der Belastungen durch die Übernahme von Opel gekürzt habe./ajx/zb Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.