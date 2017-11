Bernstein belässt Continental AG auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit Blick auf regulatorische Vorgaben für die Branche auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen.Politische Lobbyisten zählten mittlerweile zu den wichtigsten Personen in der Branche und sie hätten jüngst einige Erfolge erzielt, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Die Befürworter der Regulierung setzten sich für vollständig emissionsfreie Motoren ein - die Lobbyisten verwiesen hingegen auf die harten ökonomischen Fakten wie den hohen Kosten dafür./bek/zb Datum der Analyse: 09.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.