Bernstein belässt Continental AG auf 'Outperform' - Ziel 240 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen.Die Pläne des Autozulieferers für seine Antriebssparte hätten enttäuscht, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Dienstag. Nachdem zuvor viele Überlegungen angestellt worden seien, habe das Management nun angekündigt, so gut wie nichts ändern zu wollen./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.