Bernstein belässt CRH auf 'Market-Perform' - Ziel 30,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat CRH nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 30,80 Euro belassen.Sowohl die Resultate des Baustoffkonzerns als auch der Jahresausblick bestätigten seine Einschätzung, dass sich das flächenbereinigte Wachstum nach den außerordentlichen Jahren 2015 und 2016 wieder normalisiere, schrieb Analyst Phil Roseberg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen des vergleichsweise hohen Engagements im US-Infrastrukturbereich wachse CRH langsamer als die Konkurrenten. Zudem seien die angekündigten Synergien aus dem angestrebten US-Zukauf Ash Grove niedriger als von ihm erwartet. Der Preis für den jüngsten Kauf einer Zementfabrik in den USA erscheine hoch und verstärke seine Sorgen, dass CRH dem Wachstum vor der Wertschöpfung Vorrang gebe./gl/bek Datum der Analyse: 21.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.