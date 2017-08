Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel 79 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen.Im Kosmetik- und Körperpflegesegment müssten sowohl der deutsche Konsumgüterhersteller, als auch sein heimischer Konkurrent Henkel 2017 mit einem moderat nachlassenden Wachstum rechnen, schrieb Analyst Andrew Wood in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Henkel habe in diesem Bereich allerdings schon immer geschwächelt. Für Beiersdorf - 2013 noch die Nummer zwei in diesem Bereich - gebe dieser Rückgang hingegen Grund zur Sorge./gl/das Datum der Analyse: 31.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.