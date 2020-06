Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 88 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Finanztrends Video zu Bayer



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen.Analyst Gunther Zechmann bezieht sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Studie auf die Entscheidung eines US-Gerichts, wonach bestimmte, bis Ende 2020 zugelassene Unkrautvernichter mit dem Wirkstoff Dicamba von Bayer nicht mehr verwendet werden dürfen. Die Kursverluste von rund zweieinhalb Prozent infolge der Entscheidung erschienen überzogen, erklärt der Analyst. Kurzfristig könne es finanzielle Belastungen geben, da Bayer für bestimmte Produkte nun Rabatte einräumen könnte. Auf Sicht von sechs Wochen wäre das wohl eine Gewinnbelastung von rund 30 Millionen Euro. Allerdings dürfte die US-Umweltbehörde in den kommenden vier bis sechs Wochen über eine Zulassung der Dicamba-Sorte über 2020 hinaus entscheiden. Sollte das nicht der Fall sein, könnte das den Unternehmenswert um 2 bis 3 Prozent schmälern./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2020 / 08:50 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.