Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer nach der US-Zulassung von Bayers Unkrautvernichter Dicamba für fünf Jahre auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen.Er habe ein 50-prozentiges Risiko einer Nichtzulassung gesehen, was nun nicht mehr bestehe, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er schätzt den Beitrag von Dicamba zum Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 200 Millionen Euro und setzt für das Mittel einen Wert je Aktie von rund 2 Euro an./mis/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2020 / 06:46 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.