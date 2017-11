Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 131 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer vor dem Hintergrund der laufenden Branchenkonsolidierung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 131 Euro belassen.Er sehe weiterhin eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass die Übernahme des US-Agarkonzerns Monsanto durch Bayer abgeschlossen werden könne, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Chemieaktien. Die Abgabe eines Großteils der Saatgut- und Herbizid-Geschäfte an BASF dürfte die Sorgen um eine Freigabe der Aufsichtsbehörden mildern./ck/tih Datum der Analyse: 29.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.