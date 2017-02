Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Möglicherweise zahle der Chemie- und Pharmakonzern etwas zu viel für die Übernahme des Saatgutherstellers Monsanto, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. In seinen jüngsten Berechnungen kommt er statt der gebotenen 66 nur auf einen Firmenwert von 63 Milliarden Dollar. Plausible Berechnungen reichten aber auch hin zu 72 Milliarden Dollar./tih/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.