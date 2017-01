Bernstein belässt Bayer auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Bayer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen.Seine Kontakte in der Branche gingen einhellig davon aus, dass der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern nach der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto erheblich von dessen starker Position bei Soja-Saatgut profitieren werde, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Donnerstag. Zudem sehe er nach der bisherigen 50-prozentigen nun eine 75-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit für die Übernahme./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.