Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Im dritten Quartal des Autobauers habe es mit der Marge im Autogeschäft sowie dem freien Barmittelfluss nur kleine Sorgenpunkte gegeben, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Dienstag. Damit habe sich aber auch nichts an der gängigen Auffassung geändert, dass der Konzern über den Zenit hinweg sei. Ein Wandel im Wettbewerbsumfeld sei offensichtlich geworden./tih/gl Datum der Analyse: 07.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.