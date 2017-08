Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 85 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Der steigende Euro zum Dollar könnte für die europäischen Autobauer - und hier vor allem BMW und Volkswagen - allmählich ein Problem werden, schrieb Analyst Max Warburton in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Ein aufwertender Euro kann die Exportchancen von Unternehmen aus der Eurozone schmälern. Sollte die Gemeinschaftswährung über 1,20 Dollar klettern, müsste er womöglich seine langfristigen Schätzungen senken, so Warburton. Seine Favoriten unter den europäischen Autowerten sind weiterhin Daimler und PSA./ajx/ag Datum der Analyse: 16.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.