Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen.Die Geschicke des Autobauers seien derzeit so gut vorhersehbar und die finanziellen Perspektiven so schnörkellos, dass die jüngste Investorenkonferenz in München für ihn an Bedeutung verloren habe, schrieb Analyst Max Warburton in einer Studie vom Mittwoch./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.