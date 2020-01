Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform' - Ziel 65 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen.In einem auch wegen der CO2-Debatte schwierigen Umfeld für Autobauer bleibe das China-Geschäft gerade für die deutschen Konzerne extrem wichtig, schrieb Analyst Max Warburton in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Und es gebe Anzeichen einer Stabilisierung des chinesischen Automarktes, auf dem gerade die deutschen Autobauer sehr erfolgreich seien./mis/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:03 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.