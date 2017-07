Bernstein belässt BASF auf 'Underperform' - Ziel 70 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Underperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen.Die europäische Automobilindustrie als Abnehmer chemischer Produkte habe den Absatz jüngst gesteigert, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Studie vom Freitag. Belastend für die Ludwigshafener sei aber die exzessiv hohen Kapazitäten im Bereich Pflanzenschutz in Brasilien./bek/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.