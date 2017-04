Bernstein belässt BASF auf 'Underperform' - Ziel 66 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen.Analyst Jeremy Redenius hob seine bereinigten Schätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) des Chemiekonzerns an. Die steigenden Rohstoffpreise sollten sich dank hoher Lagerbestände und langfristiger Lieferverträge erst mit einiger Verspätung in der Agrochemiesparte bemerkbar machen, schrieb er in einer Branchenstudie vom Mittwoch./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.