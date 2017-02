Bernstein belässt BASF auf 'Underperform' - Ziel 64 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen.Dank eines starken Chemikalien-Geschäfts habe der Dax-Konzern operativ etwas besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer ersten Reaktion am Freitag. Der Free Cashflow sei aber schwach. Zudem bemängelte Redenius den Ausblick der Ludwigshafener, der unter seinen und den Konsenserwartungen liege./ajx/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.