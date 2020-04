Bernstein belässt BASF auf 'Market-Perform' - Ziel 55 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF mit Blick auf die Folgen der Corona-Krise für die Nachfrage aus der Autoindustrie auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen.Die Ludwigshafener erlösten vergleichsweise wenig Umsatz im Geschäft mit Katalysatoren in der von Werksschließungen betroffenen Region Europa, Naher Osten und Afrika (Emea), schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Auswirkungen auf den operativen Gewinn (Ebitda) auf Konzernebene sollten sich folglich in Grenzen halten./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2020 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 06:04 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.