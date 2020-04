Bernstein belässt Asos auf 'Underperform' - Ziel 2750 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Asos nach Zahlen und einer Kapitalerhöhung auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2750 Pence belassen.Das Umsatzwachstum zum ersten Geschäftshalbjahr (per 29. Februar) sei etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Aneesha Sherman in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung. Derzeit dürfte der Online-Modehändler wegen der Corona-Pandemie aber seinem Wachstumsplan um 40 bis 45 Prozent hinterher hinken. Mit den zusätzlich gesicherten Geldpuffern dürfte Asos jedoch genügend Liquidität haben, um die Krise zu überstehen./edh/kro Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 07:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.