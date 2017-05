Bernstein belässt Apple auf 'Outperform' - Ziel 160 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 160 US-Dollar belassen.Der Elektronikkonzern habe im zweiten Geschäftsquartal die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer Studie vom Mittwoch. Die etwas schwächelnden iPhone-Verkäufe seien durch die stärkeren Erlöse mit iPads und Mac-Computern ausgeglichen worden. An seinen Schätzungen für 2017 und 2018 ändere sich kaum etwas. Sacconaghi gesteht der Aktie weiterhin ein attraktives Chance-Risiko-Profil zu./gl/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.