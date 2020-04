Bernstein belässt Apple auf 'Market-Perform' - Ziel 285 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple vor den am 30. April erwarteten Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 285 US-Dollar belassen.Die Zahlen dürften angesichts der Corona-Krise die Einstellung der Investoren kaum beeinflussen, denn das Schlimmste dürfte erst noch kommen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Schätzungen für das dritte Geschäftsquartal erschienen optimistisch. Der iPhone-Konzern dürfte zudem wie üblich im April sein Ausschüttungsprogramm aktualisieren./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 01:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.