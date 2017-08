Bernstein belässt Allianz auf 'Market-Perform' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Allianz nach endgültigen Quartalszahlen und dem angekündigten Einstieg beim britischen Versicherer Liverpool Victoria (LV) auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Der geplante Deal erscheine finanziell in Ordnung, aus strategischer Sicht aber fragwürdig, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer Studie vom Freitag. Viel besser als von ihm erwartet hätten sich im zweiten Quartal die Nettomittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung entwickelt./edh/zb Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.