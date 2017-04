Bernstein belässt Allianz SE auf 'Market-Perform' - Ziel 165 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Allianz SE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 165 Euro belassen.Auch 20 Jahre nach dem Beinahe-Bankrott der Versicherungsbörse Lloyd's of London machten die Asbestrisiken in den Versicherungspolicen europäischer Versicherer Schlagzeilen, schrieb Analyst Thomas Seidl in einer Branchenstudie vom Montag. Die Allianz gehöre wie Munich Re, Zurich und Swiss Re zu den Unternehmen mit erheblichen entsprechenden Risiken in den USA. Die potenziellen Auswirkungen steigender Klagen seien zwar schwer einzuschätzen, sollten aber im Vergleich zur US-Konkurrenz die Gewinne und die Kapitalausstattung weniger beeinträchtigen./gl /ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.