Bernstein belässt Akzo Nobel auf 'Outperform' - Ziel 91 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Akzo Nobel nach dem vorläufigen Quartalsbericht auf "Outperform" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen.Das dritte Jahresviertel beim Farben- und Lackekonzern werde weitaus besser ausfallen als gedacht, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Markterwartungen für die Umsätze seien derzeit um etwa acht Prozent zu niedrig und womöglich fehlten noch mehr beim operativen Ergebnis (Ebit). Zechmann selbst fühlt sich daher mit seiner eigenen Ebit-Prognose wohl, die um 15 Prozent über den Markterwartungen liege./tav/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2020 / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.