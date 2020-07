Bernstein belässt Air France-KLM auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Outperform" mit einem Kursziel von 6,70 Euro belassen.Nachhaltigkeit in puncto Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) werde auch für die Luftfahrtbranche immer wichtiger, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Dienstag vorliegenden, auf diesen Investmentaspekt abzielenden Branchenstudie. Die Unternehmen müssten dafür ein Rahmenwerk haben. Air France-KLM habe es wiederholt an die Spitze einer ESG-Rangliste eines US-Indexanbieters geschafft./bek/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 06:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.