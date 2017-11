Bernstein belässt Ahold Delhaize auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen.Der Gewinn des Supermarktkonzerns habe positiv überrascht, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer Studie vom Mittwoch. Zudem wolle das Unternehmen unerwartet viele eigene Aktien zurückkaufen. Dies signalisiere das hohe Vertrauen des Managements in die Geschäftsentwicklung./la/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.