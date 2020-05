Bernstein belässt Ahold Delhaize auf 'Outperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen für das erste Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen.Der Supermarktkonzern habe starke Resultate vorgelegt und habe noch mehr Luft nach oben, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte bleibt mit seien Gewinnerwartungen über denen des Marktes. Zudem seien die Aktien im europäischen Branchenvergleich immer noch günstig bewertet./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 23:04 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.