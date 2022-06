Bernstein belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 38 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Analyst Nicholas Green suchte in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Investitonsgüterbranche nach Aktien, die Anleger in der Wasserstoff-Wirtschaft besitzen oder meiden sollten. Wasserstoff stelle eine sehr starke Wachstumschance dar und benötigt würden auch Investitionsgüter sowie Dienstleistungen, weshalb hier verborgene Chancen lauerten. Die schweizerische ABB etwa habe eine führende Position in der elektrischen Steuerung und Automatisierung der Prozessindustrie. Wasserstoff sei zugleich ein sehr stromintensiver Industriezweig, sowohl in der Produktion als auch im Netzbereich und der Nutzerseite. Dies komme ABB und seiner breit gefächerten Expertise zugute./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2022 / 17:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.06.2022 / 04:00 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.