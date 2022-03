Bernstein belässt ABB auf 'Outperform' - Ziel 37 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "ABB":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Analyst Nicholas Green äußerte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie seine Zuversicht, dass europäische Investitionsgüter-Unternehmen die Russland-Sanktionen und steigende Rohstoffkosten gut verkraften können. Er erwartet allgemein nur begrenzten Einfluss auf die Gewinnentwicklung. Nach dem Kursrutsch könnten Anleger zugreifen bei Aktien führender Wachstumsunternehmen mit günstiger Bewertung. Mit ABB könnten sie auf eine Neuausrichtung des Konzerns setzen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 06:34 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.