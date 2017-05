Berenberg startet Talanx mit 'Hold' - Ziel 34,20 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Talanx mit "Hold" und einem Kursziel von 34,20 Euro in die Bewertung aufgenommen.Trotz der aktuell wenig anspruchsvollen Bewertung der Aktie stelle er sich an die Seitenlinie, schrieb Analyst Sami Taipalus in einer Studie vom Donnerstag. Denn nur wenn das Erstversicherungsgeschäft der Holding eine höhere Dividende überweise, könnte die Bewertung des Papiers anziehen. Dies dürfte aber auf kurze bis mittlere Sicht nicht der Fall sein./tav/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.