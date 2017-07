Berenberg startet Philips Lighting mit 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Philips Lighting mit "Buy" und einem Kursziel von 40 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Niederländer seien weltweit Marktführer im Geschäft mit Beleuchtung, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer Studie zu den Produzenten von Lichttechnik vom Mittwoch. Das Unternehmen nutze die Gewinne und Barmittel aus einem Oligopol bei konventionellen Lampen, um sich damit eine führende Position in der zukunftstweisenden LED-Technik zu schaffen. "Diese Strategie funktioniert gut", urteilte die Analystin./bek/zb Datum der Analyse: 19.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.