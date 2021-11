Berenberg startet Daimler mit 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Finanztrends Video zu Daimler



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Daimler bei einem Kursziel von 115 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Profitabilität der Stuttgarter habe ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, schrieb Analyst Adrian Yanoshik in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Abspaltung der Nutzfahrzeugsparte treibe die Neubewertung weiter voran./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 18:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.