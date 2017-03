Berenberg startet Boeing mit 'Buy' - Ziel 202 US-Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Boeing mit "Buy" und einem Kursziel von 202 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen.Die Bewertung des US-Flugzeugbauers spiegele das Gewinn- und Barmittelpotenzial nicht ausreichend wider, schrieb Andrew Gollan in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Attraktiv sei der Wert auch wegen der Ausschüttungen an die Aktionäre./ajx/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.