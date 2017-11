Berenberg startet Bechtle mit 'Buy' - Ziel 80 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bechtle mit "Buy" und einem Kursziel von 80 Euro in die Bewertung aufgenommen.In einem solide wachsenden deutschen Markt für Informationstechnologie sei Bechtle gut aufgestellt, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer Studie vom Mittwoch. Das Unternehmen sei der größte unabhängige IT-Händler und Dienstleister in einem zersplitterten Markt. Mit Blick auf den Einkauf verschaffe diese Position dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile./bek/gl Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.