Berenberg startet BHP Group mit 'Hold' - Ziel 2000 Pence

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat BHP Group mit "Hold" und einem Kursziel von 2000 Pence in die Bewertung aufgenommen.BHP sei ein Rohstoffkonzern von hoher Qualität, doch für das Portfolio gebe es Gegenwind, schrieb Analyst Richard Hatch in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktie von Rio Tinto zieht er vor./ajx/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2021 / 19:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.