Berenberg senkt Zooplus auf 'Hold' - Ziel hoch auf 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "zooplus":

Finanztrends Video zu zooplus



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Zooplus nach Zahlen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 136 auf 150 Euro angehoben.Auf den ersten Blick sei das erste Quartal stark gewesen, aber Einmaleffekte mit Rückenwind im März hätten dabei geholfen, schrieb Analyst James Letten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Internethändler für Tierbedarf habe die Marketingausgaben zurückgefahren in einer Zeit, in der der Markt für E-Commerce gewachsen sei. Daher glaube er, dass sich Zooplus Marktanteilsgewinne entgehen lasse. Die Geschäfte im zweiten Quartal dürften weiter stark laufen, aber dies reflektierten die Markterwartungen bereits./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2020 / 16:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.