Berenberg senkt Ziel für Zooplus auf 150 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zooplus nach der Senkung der Unternehmensziele von 192 auf 150 Euro reduziert.Die Einstufung ließ Analystin Julia Scheufler in einer Studie vom Dienstag aber auf "Hold". Der Onlinehändler investiere in die Zukunft, was kurzfristig belaste. Die Expertin senkte ihre Gewinnerwartungen bis 2019 um bis zu 70 Prozent. Zudem passte sie ihr Kursziel an abnehmende Übernahmeaktivitäten in der Branche an./ag/zb Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.