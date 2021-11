Berenberg senkt Ziel für Vestas auf 265 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vestas nach Zahlen zum dritten Quartal und einer gekappten Margenprognose von 305 auf 265 dänische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Der dänische Windkraftanlagenbauer habe schwach abgeschrittenen, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Grund dafür seien Logistik- und Lieferkettenprobleme gewesen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2021 / 07:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.