Berenberg senkt Ziel für Varta auf 100 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Varta von 112 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der vom Batteriekonzern abgegebene Ausblick auf das laufende Jahr sei zuversichtlich trotz der gegenwärtigen Corona-Krise, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Montag vorliegenden Studie. Vorerst seien die Auswirkungen durch den Virus für Varta wohl nur begrenzt. Er berücksichtige in seinem Modell höhere Investitionen für den Aufbau weiterer Produktionskapazitäten./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 03.04.2020 / 16:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.