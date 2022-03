Berenberg senkt Ziel für Valeo auf 25 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Valeo nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 34 auf 25 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die strategische Ausrichtung des Autozulieferers insbesondere bezüglich des Geschäftes mit fortgeschrittenen Fahrerassistenzsystemen habe sich nicht geändert, schrieb Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wegen des höheren Kostendrucks aber hätten die Aussagen zu der eher kurzfristigen Margenentwicklung sowie zu den in Aussicht gestellten Bargeldzuflüssen enttäuscht./la/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.