Berenberg senkt Ziel für Symrise auf 119 Euro - 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Symrise von 126 auf 119 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst James Targett senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie die Schätzungen für das Ergebnis je Aktien 2022 und 2023 um jeweils etwa vier Prozent. Damit liege er nun unter den entsprechenden Konsensprognosen. Die gegenwärtige Inflation an den Rohstoff-Spotmärkten mache dem Hersteller von Duft- und Aromastoffen zu schaffen./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2022 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.