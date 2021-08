Berenberg senkt Ziel für SAF-Holland auf 20,90 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "SAF Holland":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland nach Quartalszahlen von 19,30 auf 20,90 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach starken Zahlen und den erwarteten höheren Jahreszielen zeigte sich Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie unverändert optimistisch für die Aktien. Die Konsensschätzungen für den Zulieferer von Nutzfahrzeugen hätten Aufwärtspotenzial und die Märkte für Lastkraftwagen und Zugmaschinen seien in guter Verfassung./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2021 / 16:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.