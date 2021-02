Berenberg senkt Ziel für Roche auf 320 Franken - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Roche Genussscheine":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Roche von 325 auf 320 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Pharmakonzern werde auch 2021 weiterhin von Verkäufen der Covid-19-Diagnosetests profitieren, schrieb Analystin Luisa Hector in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Dauer dieser noch nie dagewesenen Nachfrage sei allerdings umstritten. Denn die Schnelltests würden letztlich durch das zunehmende Impftempo ausgeglichen. Der wichtigste Treiber bei Roche sei denn auch nach wie vor der Bereich Pharma, der etwa 90 Prozent des operativen Cashflows generiere./ajx/la Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 17:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.