Berenberg senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 14,90 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Finanztrends Video zu ProSiebenSat.1 Media



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 von 16,50 auf 14,90 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Wegen des Ukraine-Krieges und eines sinkenden Verbrauchervertrauens angesichts einer steigenden Inflation dürften sich die Werbeeinnahmen schlechter als gedacht entwickeln, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine 2022er Prognosen für den Medienkonzern reduziert./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2022 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.