Berenberg senkt Ziel für ProSiebenSat.1 auf 12,40 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

Finanztrends Video zu ProSiebenSat.1 Media



mehr >

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 nach Zahlen von 13,60 auf 12,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Senderkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zwar bestätigt worden, doch gebe es hier Unsicherheiten. Mit ihren Prognosen blieb die Analystin unter den Konsensschätzungen und hält die Aktie nicht für wirklich günstig./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2022 / 17:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.