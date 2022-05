Berenberg senkt Ziel für Patrizia auf 21,80 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Patrizia":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Patrizia nach Quartalszahlen von 30,00 auf 21,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose begründete das niedrigere Kursziel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit dem von der Gesellschaft gesenkten operativen Gewinnziel (Ebitda) für das laufende Jahr. Positiv wertete der Experte, dass das Unternehmen den Fokus zukünftig wieder stärker auf Immobilien richten wolle und weniger auf Investitionen in Technologie./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2022 / 06:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.