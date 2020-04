Berenberg senkt Ziel für Metro AG auf 8,40 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für die Aktie der Metro AG von 13,90 auf 8,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Unter den von ihm beobachteten Lebensmittelhändlern sei Metro der einzige Konzern, auf den sich die Covid-19-Krise negativ ausgewirkt habe, schrieb Analyst Thomas Davies in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schätzt auch die weiteren Aussichten pessimistisch ein. Eine Übernahme durch Sysco hält der Experte mit Blick auf die finanziellen Folgen der Virus-Krise auf den US-Großhändler für ziemlich unwahrscheinlich./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.